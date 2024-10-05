«Я уже хочу завещание оформить на кого-нибудь постороннего, чтобы дочь от меня наследства не ждала!» – жалуется Елизавета Ивановна— …Я и не знала, что они задумали, – рассказывает про семью дочери шестидесятитрехлетняя Елизавета Ивановна.
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