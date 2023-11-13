В стоимостном выражении доля китайских компонентов в Huawei Mate 60 Pro достигает 47 %

В натуральном выражении, по разным оценкам, представленный в конце августа флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro состоит из компонентов китайского происхождения на 67 или 90 %, и к числу импортных комплектующих остаётся отнести разве что микросхемы памяти.
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