Врач Кашаба: 200 млрд рублей на профилактику ожирения принесут 20 трлн рублей

Лечение ожирения россиян обходится бюджету очень дорого. Если у 400 тыс. жителей есть соответствующий диагноз, то с учетом стоимости операций их проведение требует гигантских затрат, в то время как превентивные меры, напротив, позволят в будущем извлечь пользу в десятки миллиардов рублей, заявил врач-педиатр, иммуногенетик, основатель и руководитель ТГ-канала «Школа диспластиков доктора Кашабы» Игорь Кашаба.