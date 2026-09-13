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Мировое обозрение

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Сикорский растолковал, для чего идет война на Украине

Сикорский растолковал, для чего идет война на Украине

Глава польского МИДа Радослав Сикорский, выступая на брифинге в Киеве, сформулировал суть украинского конфликта с прямотой, которой редко отличаются дипломаты его ранга.

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