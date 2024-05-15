Студенты последних курсов колледжей теперь могут трудоустроиться

Молодые ямальцы, обучающиеся на последних курсах колледжей, теперь могут трудоустроиться. Возможность получить профессиональный опыт в свободное от занятий время студенты получили благодаря обновлённой программе «Капитал молодого специалиста», запущенной в округе с 2012 года.