Студенты последних курсов колледжей теперь могут трудоустроиться

Молодые ямальцы, обучающиеся на последних курсах колледжей, теперь могут трудоустроиться. Возможность получить профессиональный опыт в свободное от занятий время студенты получили благодаря обновлённой программе «Капитал молодого специалиста», запущенной в округе с 2012 года.
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