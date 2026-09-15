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Царьград

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Мирошник сообщил о 48 погибших за неделю в ударах ВСУ

Мирошник сообщил о 48 погибших за неделю в ударах ВСУ

Посол Родион Мирошник сообщил, что за неделю в результате ударов ВСУ в русских регионах, включая ДНР и ЛНР, погибли 48 мирных жителей, из них трое детей.

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