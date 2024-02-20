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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сибиряка надолго отправили в колонию за стрельбу по полицейским

Сибиряка надолго отправили в колонию за стрельбу по полицейским

При задержании мужчина заявил, что он заминировал квартиру В Новосибирской области 61-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима за посягательство на жизнь сотрудника полиции, сообщает региональный СК.

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