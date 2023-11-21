Путин дал старт обновлению общественного транспорта в 12 регионах

Ритм жизни россиян обсудили в Кремле. Тем более, что и повод удобный — День работника транспорта. Владимир Путин поздравил тех, благодаря кому наша дорога от дома до работы и обратно становится быстрее с каждым годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии