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Вечерний Новосибирск

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Исторический рекорд по ипотеке установлен в Новосибирской области

Исторический рекорд по ипотеке установлен в Новосибирской области

Исторический максимум по регистрации ипотеки зарегистрирован в Новосибирской области. С начала года оформлена 51 тысяча ипотек в отношении всех объектов недвижимости, прирост, по сравнению с первым полугодием 2023 года, составляет 9 процентов.

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