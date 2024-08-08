Исторический рекорд по ипотеке установлен в Новосибирской области

Исторический максимум по регистрации ипотеки зарегистрирован в Новосибирской области. С начала года оформлена 51 тысяча ипотек в отношении всех объектов недвижимости, прирост, по сравнению с первым полугодием 2023 года, составляет 9 процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии