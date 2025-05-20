Глава Адыгеи обозначил приоритеты дальнейшего развития региона

В отчете о результатах деятельности Кабинета министров РА в 2024 году глава Адыгеи Мурат Кумпилов особо указал на приоритетные направления дальнейшей деятельности с учетом обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным инициатив и новых национальных проектов.