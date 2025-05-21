Владелец суворовского ритуального агентства «Ангел» ответит перед судом

В Суворове в суд направлено уголовное дело о незаконной передаче владельцем местного ритуального агентства персональных данных умерших граждан - подробностями поделились в пресс-службе региональной прокуратуры.
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