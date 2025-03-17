В Туле проведут капитальный ремонт подземных переходов

На проспекте Ленина в районе улиц Болдина и Агеева в Туле обновят подземные пешеходные переходы. Об этом стало известно в ходе комиссионного выхода по проверке состояния территорий Советского и Центрального округов, сообщила пресс-служба городской администрации.