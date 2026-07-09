Правозащитника-иноагента Пономарева приговорили к 5,5 годам колонии заочно

Суд Москвы заочно приговорил правозащитника-иноагента Льва Пономарева к пяти годам и шести месяцам колонии за организацию работы нежелательного в России "Института Андрея Сахарова", а также за неисполнение обязанностей иноагента.
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