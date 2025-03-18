Более 1 тыс. разрешений на строительство было успешно передано в Единую информационную систему

С 2024 года Департамент градостроительной политики города Москвы внедрил новый функционал, позволяющий автоматически передавать сведения о разрешениях на строительство в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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