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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коваленко забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе», прервав серию без голов из 13 матчей. У него 5+9 в 39 играх

Форвард открыл счет в игре с «Нью-Джерси» (3:2), прервав 13-матчевую безголевую серию в НХЛ. Всего в 39 матчах сезона он набрал 14 (5+9) очков.

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