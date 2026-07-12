По поводу внезапно умершего сенатора от штата Южная Каролина. Линдси Грэм сделал немало зла для России и его смерть — это вне всякого сомнения смерть врага.
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По поводу внезапно умершего сенатора от штата Южная Каролина. Линдси Грэм сделал немало зла для России и его смерть — это вне всякого сомнения смерть врага.
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