Максим Ликсутов: контролёры "Московского паркинга" помогли водителям уже более 144 тыс. раз с начала года

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что сотрудники "Московского паркинга" не только контролируют соблюдение правил остановки и стоянки, но и регулярно оказывают помощь жителям столицы.