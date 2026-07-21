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Metro Москва

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Максим Ликсутов: контролёры "Московского паркинга" помогли водителям уже более 144 тыс. раз с начала года

Максим Ликсутов: контролёры "Московского паркинга" помогли водителям уже более 144 тыс. раз с начала года

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что сотрудники "Московского паркинга" не только контролируют соблюдение правил остановки и стоянки, но и регулярно оказывают помощь жителям столицы.

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