Омбудсмен РТ Волынец: присутствие родителей на досмотрах перед ЕГЭ снизит риски

Присутствие родителей на досмотрах школьников перед ЕГЭ позволит сделать всю эту процедуру более понятной и прозрачной, а также снизит риски каких-то конфликтных ситуаций, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.
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