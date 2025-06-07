🌡️🌥️☔🌩️Прогноз погоды 7️⃣ июня. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный☔ дождь, 🌩️гроза.
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🌡️🌥️☔🌩️Прогноз погоды 7️⃣ июня. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный☔ дождь, 🌩️гроза.