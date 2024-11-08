Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече руководителей АТЭС и саммите G20, а также нанесет государственные визиты в Перу и Бразилию

Пекин, 8 ноября /Синьхуа/ -- По приглашению президента Республики Перу Дины Эрсилии Болуарте Сегарры председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 31-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в Лиме, а также будет находиться в Перу с государственным визитом в период с 13 по 17 ноября.