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Китай

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Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече руководителей АТЭС и саммите G20, а также нанесет государственные визиты в Перу и Бразилию

Пекин, 8 ноября /Синьхуа/ -- По приглашению президента Республики Перу Дины Эрсилии Болуарте Сегарры председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 31-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в Лиме, а также будет находиться в Перу с государственным визитом в период с 13 по 17 ноября.

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