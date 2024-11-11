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400 тысяч российских чиновников уволят ради повышения зарплаты их коллегам

400 тысяч российских чиновников уволят ради повышения зарплаты их коллегам

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Важные новости России за неделю сообщают о том, что на горизонте государственной службы назревает значительная волна изменений, направленных на оптимизацию структуры и повышение эффективности работы.

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