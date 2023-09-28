«Спартак» готов предложить новый контракт Джикии с существенным понижением зарплаты

Георгий защищает цвета красно-белых с 2017 года.Георгий защищает цвета красно-белых с 2017 года.Руководство «Спартака» предложит новый контракт защитнику Георгию Джикии, который в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе клуба.
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