Татьяна Тарасова: «Валиева действительно подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила талант российской фигуристки Камилы Валиевой. «Камила Валиева – уникальная девочка, уникального таланта.

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