Майка Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму

Игровая майка легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал за «Чикаго Буллз» в последнем сезоне своей карьеры в команде, ушла с аукциона за 14 млн долларов.
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