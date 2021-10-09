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  • Игорь Матыс
    Обожаю фильм!За рецепт спасибо!Жареные зеленые п...

Самые впечатляющие кладбища вещей со всего света

Старая боевая техника, ретроавтомобили военных времен, традиционные британские телефонные будки и огромные бюсты президентов США, которые оказались невостребованными… Традиционные красные телефонные будки понемногу убирают с британских улиц.

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