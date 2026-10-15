Баварцы неожиданно расширили гамму обновлённой 7 Series. Под капот флагмана вернулся двигатель V8, от которого, как предполагали поклонники марки, BMW была вынуждена отказаться по экологическим причинам.
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