Правда ли, что перегрев российской экономики пошел на убыль?

Александр Макеев

Да что же это Набиуллина так мелко пакостит России?! Ведь может и обязана она приказать Путину, Мишустину, Белоусову, всем предпринимателям и фермерам прекратить всё промышленное производство и заодно всё сельскохозяйственное производство в Российской Федерации! Тем самым полностью обрубит "перегрев"-"перепроизводство" всего и вся! И для закрепления этого эффекта разом повысит учётную ставку американского Центрального Банка Российской Федерации на 480% ежесуточно! Эх, и заживём же мы на всю ивановскую, молясь на нашу "спасительницу" - американского агента-диверсанта Набиуллину!!! 💀 А если серьёзно, то Набиуллину надо арестовать и судить как американского экономического, финансового, банковской диверсанта, конфисковать у неё всю её собственность в России и за границами России! И арестовать американский Центральный банк Российской Федерации! Конфисковать всё его движимое и недвижимое имущество! Рулить экономикой России вместо ЦБ должен кабинет Министров России под руководством Мишустина и Белоусова! 😇