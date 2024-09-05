Страна и люди
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Страна и люди

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Правда ли, что перегрев российской экономики пошел на убыль?

Правда ли, что перегрев российской экономики пошел на убыль?

Аналитики ЦБ констатировали предпосылки для уменьшения перегрева российской экономики. Опрошенные РБК эксперты отмечают и другие признаки охлаждения, но пока дают осторожные прогнозы на будущееФото: Андрей Любимов / РБК Аналитики Банка России, основываясь на показателях июля и августа, увидели предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике и перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста.

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Комментарии
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Александр Макеев
Да что же это Набиуллина так мелко пакостит России?! Ведь может и обязана она приказать Путину, Мишустину, Белоусову, всем предпринимателям и фермерам прекратить всё промышленное производство  и заодно всё сельскохозяйственное производство в Российской Федерации! Тем самым полностью обрубит &quot;перегрев&quot;-&quot;перепроизводство&quot; всего и вся! И для закрепления этого эффекта разом повысит учётную ставку американского Центрального Банка Российской Федерации на 480% ежесуточно! Эх, и заживём же мы на всю ивановскую, молясь на нашу &quot;спасительницу&quot; - американского агента-диверсанта Набиуллину!!! 💀 А если серьёзно, то Набиуллину надо арестовать и судить как американского экономического, финансового, банковской диверсанта, конфисковать у неё всю её собственность в России и за границами России! И арестовать американский Центральный банк Российской Федерации! Конфисковать всё его движимое и недвижимое имущество! Рулить экономикой России вместо ЦБ должен кабинет Министров России под руководством Мишустина и Белоусова! 😇
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