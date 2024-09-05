Аналитики ЦБ констатировали предпосылки для уменьшения перегрева российской экономики. Опрошенные РБК эксперты отмечают и другие признаки охлаждения, но пока дают осторожные прогнозы на будущееФото: Андрей Любимов / РБК Аналитики Банка России, основываясь на показателях июля и августа, увидели предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике и перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста.
Правда ли, что перегрев российской экономики пошел на убыль?
Комментарии
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Александр Макеев
Да что же это Набиуллина так мелко пакостит России?! Ведь может и обязана она приказать Путину, Мишустину, Белоусову, всем предпринимателям и фермерам прекратить всё промышленное производство и заодно всё сельскохозяйственное производство в Российской Федерации! Тем самым полностью обрубит "перегрев"-"перепроизводство" всего и вся! И для закрепления этого эффекта разом повысит учётную ставку американского Центрального Банка Российской Федерации на 480% ежесуточно! Эх, и заживём же мы на всю ивановскую, молясь на нашу "спасительницу" - американского агента-диверсанта Набиуллину!!! 💀 А если серьёзно, то Набиуллину надо арестовать и судить как американского экономического, финансового, банковской диверсанта, конфисковать у неё всю её собственность в России и за границами России! И арестовать американский Центральный банк Российской Федерации! Конфисковать всё его движимое и недвижимое имущество! Рулить экономикой России вместо ЦБ должен кабинет Министров России под руководством Мишустина и Белоусова! 😇
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15 час.
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