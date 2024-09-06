В Петербурге 7 и 8 сентября будет увеличено количество рейсов на троллейбусном и трамвайном маршрутах

В связи с выборами губернатора В связи с выборами губернатора Петербурга, 7 и 8 сентября будет увеличено количество рейсов на пяти троллейбусных и одном трамвайном маршруте для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров.
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