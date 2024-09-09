Петербург готовится к проведению форума объединенных культур

Через два дня в Санкт-Петербурге стартует X международный форум объединённых культур. В этом году ожидается рекордное количество участников - это ведущие деятели культуры и искусства из России и других стран, а также представители бизнеса и государственной власти разных культур и народов.
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