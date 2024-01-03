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В Курской области жители 17 домов остались без отопления после удара ВСУ

В Курской области жители 17 домов остались без отопления после удара ВСУ

В Курской области в результате воздушной атаки со стороны ВСУ оказалась повреждена подстанция. Инцидент произошел в Железногорском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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