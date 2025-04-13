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За рулем

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Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Какой он нафиг уникальный и редкий, если я позавчера видел такой же на Новокуркинском шоссе?В Европе продают ...
  • Александр
    фубляПо-тихому: Merced...
  • Vova Гарин
    Хороша машина!!Это был самый мал...

Эти машины с пробегом набирают популярность у россиян

Эти машины с пробегом набирают популярность у россиян

Интересная тенденция, поначалу замеченная в Москве, фиксируется на рынке авто с пробегом. В марте рынок подержанных автомобилей впервые за долгое время продемонстрировал рост по сравнению с предыдущим месяцем.

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