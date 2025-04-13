Эти машины с пробегом набирают популярность у россиян

Интересная тенденция, поначалу замеченная в Москве, фиксируется на рынке авто с пробегом. В марте рынок подержанных автомобилей впервые за долгое время продемонстрировал рост по сравнению с предыдущим месяцем.
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