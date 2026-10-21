1. «ПСЖ» победил «Барселону» в 3-м туре Лиги чемпионов – 4:2. Руис, Витинья, Ямаль, Эрнандес, Эспарт и Дуэ забили, а целая плеяда игроков покинула поле из-за травма: Дембеле, Ольмо, Хвичу и Маркиньоса заменили из-за повреждений.
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