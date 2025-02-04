Конгрессмен в США пригрозил Трампу блокировкой его кандидатов в Госдеп до возврата USAID

Американский конгрессмен-демократ от штата Гавайи Брайан Шац пригрозил президенту США Дональду Трампу блокировкой выбранных им кандидатов на должности в Госдепартаменте во время голосования в Сенате, пока глава государства не вернет функциональность Агентству по международному развитию (USAID).
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