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Депутат Свищев: «Fan ID – не самый главный вопрос. Их много: пиво, легионеры. Говорил с Милоновым – его не так поняли, инициативы от него не было»

Депутат Дмитрий Свищев считает, что Fan ID – не главная проблема российского футбола. «Мы два раза выступали с инициативой сбора круглого стола.

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