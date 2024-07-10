НАТО напрасно испугалась Трампа: Путин доставит ей еще больше проблем

Во вторник в Вашингтоне начался трехдневный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию альянса. На фоне торжественных мероприятий и многочисленных неопределенностей, связанных с переизбранием действующего американского президента (старческая немощь Байдена – тема дня), саммит, с точки зрения Запада, похоже, преследует призрак ультраправых, а именно призрак Дональда Трампа.