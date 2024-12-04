Финский рынок труда: без мигрантов спасения нет

Отгородившись от Петербурга, ближайшие соседи ищут рабочие руки в Азии и Африке. Финляндии, чтобы компенсировать падение численности трудоспособного населения, необходимо каждый год принимать как минимум 44 тыс.
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