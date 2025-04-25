Депутат Рады Янченко не ответила, почему Резникова не наказали за коррупцию в МО

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Галина Янченко в эфире YouTube-канала отказалась дать прямой ответ о привлечении к ответственности экс-министра обороны Алексея Резникова, отправленного в отставку после коррупционного скандала.
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