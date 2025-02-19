Разин о результативности Петунина: «У него ребенок родился, как отрезало. Парень на родах побывал, психологическую травму получил»

«Металлург» проиграл «Авангарду» (1:2) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время послематчевой пресс-конференции Андрей Разин ответил на вопрос о результативности нападающих Игоря Гераськина и Александра Петунина.
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