Комсомольская правда

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Лещенко: "С Александром Градским ушла целая эпоха настоящих музыкантов"

Лещенко: "С Александром Градским ушла целая эпоха настоящих музыкантов"

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал смерть музыканта и композитора Александра Градского, который умер на 73-м году жизни.

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