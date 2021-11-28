Лещенко: "С Александром Градским ушла целая эпоха настоящих музыкантов"

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал смерть музыканта и композитора Александра Градского, который умер на 73-м году жизни.
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