«Калашников» отгрузит станков на сумму свыше полмиллиарда рублей по России и в Беларусь

Фото: концерн «Калашников» Концерн «Калашников» в полном объеме исполнит в 2024 году контракты по выпуску и поставкам высокоточных универсальных станков серии 250ИТВМ на общую сумму свыше полмиллиарда рублей в адрес 20 отечественных компаний, а также в Республику Беларусь, с которой предприятие заключило контракты на изготовление данного оборудования.