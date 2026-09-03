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Суд в США заблокировал попытку Трампа ограничить гражданство по рождению

Суд в США заблокировал попытку Трампа ограничить гражданство по рождению

Решение принял суд по округу Мэриленд Американский суд приостановил исполнение нового указа президента США Дональда Трампа, затрагивающего получение гражданства по праву рождения.

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