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У "британской королевны" муфта заржавела. Взамен на учения плывет старый "принц"

У "британской королевны" муфта заржавела. Взамен на учения плывет старый "принц"

С февраля по май НАТО, как известно, проводит военные учения возле Калининградской, Мурманской и Ленинградской областей.

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Комментарии
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Evgeniy LeV
(с) старый анекдот ...  – вытаскавай – нэмогу, заржавэло... )))
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20 час.
АндрейБорков
Интересно, каким образом этот английский авианосец бы подошел к Кольскому полуострову на близкое расстояние? Посмотрите карту! И к Мурманску он бы и близко не подошел бы! Максимум - к Линахамари. И то не ближе чем на ширину тервод. Но в плотную к нашим терводам он бы вряд ли рискнул сунуться. Опять же его бы &quot;приняли&quot; наши РЭБ как на суше и на море, так и на летательных аппаратах. Вспомните, что с америкосовским эсминцем в Черном море было, когда его &quot;пощупали&quot; &quot;Хибинами&quot;. Не очень давно норвежский военный пароходик, как то по странным стечениям обстоятельств, сменил положение надводное(нормальное) на подводное(не предусмотрено инструкцией по эксплуатации). Говорят, что это наши включили РЭБ, штурман на параходике оказался полным лохом, не смог определить место, не смог проложить курс по компасу и пеленгам, командир пароходика тоже оказался лохом даже большим чем штурман, пароходик столкнулся с какой то баржей и начал тонуть. Борьба за живучесть протекала чисто по норвежски, не спешно, очень не быстро, заключалась в основном в оставлении экипажем не сильно поврежденного пароходика. В конце концов он таки утоп! Виноваты, само собой, оказались русские. А ведь такой сценарий можно было бы повторить и с этой &quot;Бабой Лизой&quot;! Но оказалось, что на этот раз механики - лохи. Довели материальную часть электромеханической БЧ до состояния &quot;нестояния&quot;. Ждем обвинений в адрес России, посмотрим что эти англосаксы придумают, ведь интересно же!
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20 час.

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