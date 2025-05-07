Раз в пять лет Европа записывается в победители, а потом выписывается

vagas Karlito

Да ничего они там не помнят и не знают! Пример мазепии красноречиво говорит о том ,что мозги вправляют с помощью замалчивания и искажения фактов на раз два! Не стоит даже вдаваться в рассуждения по поводу почему! СМИ это инструмент и в чьих он руках важно! Если они в руках людей имеющих отличные взгляды от провозглашаемой политики то другое дело! Это беда! Давно нужно понять,что отсутствие редакционной политики(читай идеологии) и наши люди постепенно освоят так сказать другие взгляды на события прошлого! Начинается все с малого! Сначала понижается требовательность к лживым сценариям! Выражаются попутно некие взгляды присущие альтернативной версии и тд! Подмена обусловлена нестоящим а оно всё в погоне за баблом за состоятельностью именно в наше время!