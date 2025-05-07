© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ Изображение сгенерировано ИИ Раз в пять лет, под каждый юбилей Великой Победы над нацизмом, мы наблюдаем удивительную картину: в "победители" срочно записываются все те, кто в другое время в лучшем случае игнорировал эту дату, а в худшем — на практике доказывал свою ненависть к истинным победителям.
Раз в пять лет Европа записывается в победители, а потом выписывается
Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошо написано!
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11 час.
vagas Karlito
Да ничего они там не помнят и не знают! Пример мазепии красноречиво говорит о том ,что мозги вправляют с помощью замалчивания и искажения фактов на раз два! Не стоит даже вдаваться в рассуждения по поводу почему! СМИ это инструмент и в чьих он руках важно! Если они в руках людей имеющих отличные взгляды от провозглашаемой политики то другое дело! Это беда! Давно нужно понять,что отсутствие редакционной политики(читай идеологии) и наши люди постепенно освоят так сказать другие взгляды на события прошлого! Начинается все с малого! Сначала понижается требовательность к лживым сценариям! Выражаются попутно некие взгляды присущие альтернативной версии и тд! Подмена обусловлена нестоящим а оно всё в погоне за баблом за состоятельностью именно в наше время!
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10 час.
Балу -
Участники второй мировой - эта да... А вот ПОБЕДИТЕЛИ - это хрен им по всей морде... Они живут только благодаря русскому солдату
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5 час.
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