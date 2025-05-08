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Марнер вышел на 6-е место в истории «Торонто» по очкам в плей-офф

Марнер вышел на 6-е место в истории «Торонто» по очкам в плей-офф

Нападающий «Лифс» забил гол во 2-й игре серии второго раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (4:3, 2-0).

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