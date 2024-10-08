Врач Мельникова: Алкоголь провоцирует воспалительные процессы в кишечнике

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала в интервью «Газете.Ru», что регулярное употребление алкоголя оказывает разрушительное воздействие на организм, и кишечник также страдает от этого влияния.
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