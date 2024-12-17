У авиакомпании "Азимут" нашли массовые нарушения после пожара в SSJ-100 в Турции

Ространснадзор вместе с Росавиацией завершили проверку авиакомпании "Азимут" после инцидента с пожаром в самолете Sukhoi Superjet 100 (RA-89085), который 24 ноября летел из Сочи и загорелся при посадке в аэропорту турецкой Антальи.