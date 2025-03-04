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Рязанские новости

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В Михайлове сотрудница ЗАГСа получила взятку

В Михайлове сотрудница ЗАГСа получила взятку

50-летняя сотрудница ЗАГСа из города Михайлова Рязанской области подозревается в получении взятки.Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 50-летней жительницы города Михайлова возбуждено уголовное дело о получении взятки.

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