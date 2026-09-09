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Царьград

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В Перми открылась ярмарка с фермерскими сырами и лотереей

В Перми открылась ярмарка с фермерскими сырами и лотереей

В Перми начала работу универсальная «Урожайная» ярмарка. С 9 по 12 сентября жители города могут приобрести сезонные продукты и товары местного производства непосредственно у фермеров и мастеров.

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