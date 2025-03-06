В США разработали новую крылатую ракету с вертикальным взлетом

Крылатая ракета с вертикальным взлетом «Стратегический удар» (Strategic Strike) / © Mach Industries Новая ракета сможет поражать цели на расстоянии до 290 километров и нести боеголовку весом более 10 килограммов.
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