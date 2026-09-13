Двое мужчин устроили дебош во время 14-часового рейса Qatar Airways

Двух пассажиров задержали после дебоша на борту самолета Qatar Airways, сообщает 7News.Инцидент произошел в пятницу, 11 сентября, во время 14-часового рейса из Мельбурна в Доху.
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